"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с прогнозной ценой в районе 2000-2100 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивное отношение к бумагам Polymetal, считая его растущей перспективной компанией, недооцененной рынком относительно сопоставимых зарубежных эмитентов. Акции компании можно считать защитным инструментом и страховочной частью портфеля. Они имеют шанс "выстрелить" к концу года вместе с котировками золота, если на перегретых финансовых рынках возобладает осторожность и начнется уход от риска", - пишет аналитик Алексей Калачев.

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