"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с прогнозной ценой $264

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с прогнозной ценой $264 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,25%, стоп-приказ: $244, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Visa покупает Currencycloud - разработчика платформы, которая позволяет банкам и финтех-компаниям предоставлять услуги по обмену валюты и управлению виртуальными счетами. Это приобретение позволит Visa усилить существующие возможности по обмену иностранной валюты, а также расширить варианты использования потоков платежей, считают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, котировки бумаг компании находятся в устойчивом восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12,7% и выставлении стоп-заявки на уровне $244 риск на портфель составит 0,35%", - указывают в "Финаме".

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