.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром отыграл потери вторника, индекс МосБиржи превысил 3750п
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне в России замедлился до 10,4%
В июне рост промпроизводства в РФ замедлился до 10,4% после 12,3% в мае, сообщил Росстат. По отношению к июню "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,3%. За полугодие промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в этом году до 4,4%
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,4% с 3,8%, ожидавшихся им в апреле, и 3%, прогнозировавшихся в январе. Одновременно с этим он более пессимистично, чем раньше, оценил рост в 2022 году -...
 
Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье
Минфин РФ вышел с инициативой о продаже конфискованного дорогого жилья. Министерство разработало законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса". Речь в нем идет о реализации помещений, относящихся к категории...
 
Российские садоводы опасаются банкротства предприятий отрасли
Российские садоводы предупредили премьера Михаила Мишустина о рисках банкротства предприятий отрасли и срыве программы замещения импорта плодов, пишет "Коммерсант". Письмо 22 июля направили руководители союза "Садоводы Кубани", Ассоциации...
 
28 июля 2021 года 11:30

Рынок акций РФ утром отыграл потери вторника, индекс МосБиржи превысил 3750п

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ утром в среду отскочил вверх вслед за подросшей нефтью и металлами, а также на фоне стабилизации фондовых площадок в Европе в преддверии итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС отыграли все потери предыдущего дня, превысив отметки 3750 и 1600 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3754,59 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1607,69 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 73,55 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным, если не слабо позитивным: на сырьевом рынке цены растут, а азиатские рынки почти выбрались из утреннего провала. От Федрезерва США не ждут резких шагов. Более того, появление новых рисков в глобальной экономике может заставить американского регулятора быть более "мягким" в своих планах и прогнозах. Изменений ставки ФРС не ожидается, но регулятор может озвучить какие-либо намеки на то, когда начнется сокращение программы покупки облигаций.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что итоги заседания Федрезерва определят динамику рынков до конца недели.

Перед заседанием ФРС многие инвесторы предпочли частично зафиксировать спекулятивную прибыль. Риторика главы ФРС Джерома Пауэлла определит судьбу рынков на ближайшие дни. Нет никаких сомнений, что регулятор оставит ставку неизменной, как и объем программы выкупа бумаг на ближайшее время. Но все ждут от Пауэлла более прозрачных намеков на то, когда ФРС может начать сворачивать программу количественного смягчения, отмечает аналитик.

Не исключено, что в США повторится сценарий после предыдущего заседания ФРС: серьезное падение котировок рисковых активов на заявлении о готовности ФРС обсуждать (или даже начале обсуждения) ужесточение денежно-кредитной политики, и почти столь же быстрый выкуп просадки в последующие пару дней. Ситуация с рынком акций РФ может оказаться более пессимистичной: индекс МосБиржи вышел из восходящего тренда, негатив будет отыгрывать намного сильнее, а восстанавливаться - медленнее.

Продолжился подъем акций черных металлургов на фоне заявления Китая о возможности введения экспортных пошлин на сталь для недопущения роста внутренних цен. Нефть Brent в ближайшие дни останется в диапазоне $70-76,5 за баррель. Для движения в сторону $80 нужны серьезные позитивные поводы и ослабление курса доллара на мировой арене, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС с 15 июня находится на слабовыраженном нисходящем тренде. В этом есть определенная опасность, поскольку на рынке уже несколько лет не наблюдалось долгосрочного понижательного тренда. "Новые инвесторы" мыслят так, что есть базовое восходящее движение и есть коррекции, которые надо выкупать в расчете на преодоление июньских максимумов по индексу РТС. Однако велики шансы на то, что сейчас происходит зарождение среднесрочного нисходящего тренда, который опустит котировки акций не на 10%, как многие сейчас думают про августовскую коррекцию, а намного ниже.

Регуляторный риск китайского фондового рынка держит в напряжении фондовые индексы большинства развивающихся стран. Не будет сюрпризом, если выяснится, что фонды США постепенно избавляются от активов Китая и Гонконга, а под "горячую руку" попадают и активы других развивающихся стран на фоне переоценки их рисков. Что касается Федрезерва, что разговоров о сокращении QE, вероятно, не будет до сентябрьского заседания регулятора, но инвесторы будут ловить намеки и полунамеки. "Дельта"-штамм коронавируса COVID-19 приводит к новым ограничениям в различных странах, но на нефтяных ценах это не сказывается. МВФ на этой неделе повысил прогноз по росту экономики развитых стран в 2021 и 2022 году. При таком сценарии спрос на нефть должен возрасти, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-1,2% после роста до рекордных максимумов в предыдущие пять сессий в преддверии выхода отчетов некоторых из крупнейших компаний технологического сектора.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, но гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,4%) и отыграли утреннюю просадку американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вышел в "плюс" на 0,03%).

Итоги заседания Федрезерва США будут подведены вечером в среду, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о ВВП во II квартале.

Ожидается, что руководители американского ЦБ на заседании активизируют обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal

Нефть утром в среду подросла на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,25 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,68 за баррель (+0,3% и -0,03% во вторник), сентябрьская цена WTI - $71,9 за баррель (+0,4% и -0,4% накануне).

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад министерства энергетики США, который будет обнародован в 17:30 МСК в среду, подтвердит данные API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,6% и +15,5% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,2%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (+1,6%).

OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") в январе-июне 2021 года получила консолидированную выручку по РСБУ в размере 4,416 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчете компании.

Выручка группы за июнь 2021 года составила 669 млн рублей, за второй квартал выручка выросла на 68,3% в сравнении с показателем второго квартала 2020 года, до 2,146 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,01 млрд рублей (из них 1,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,18 млрд рублей на акции "ММК").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июля 2021 года 19:36
Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро перед оглашением результатов заседания ФРС США по ставке
Москва. 28 июля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.    читать дальше
.
28 июля 2021 года 19:22
"Быки" рынка акций РФ разогрели индексы к уровням середины июля перед итогами заседания ФРС США
Москва. 28 июля. "Быки" рынка акций РФ в среду на фоне улучшения внешней конъюнктуры разогрели индексы к уровням середины июля в преддверии итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике.    читать дальше
.
28 июля 2021 года 18:45
ПСБ рекомендует держать акции Яндекса с прогнозной ценой 5200 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Яндекса" с прогнозной ценой на уровне 5200 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Оцениваем финансовые результаты "Яндекса" за второй квартал 2021 года умеренно положительно. Выручка оказалась лучше прогнозов, но ряд показателей остается под...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 18:34
Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 28 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего торгового дня.    читать дальше
.
28 июля 2021 года 18:17
"Финам" рекомендует покупать бумаги НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1778,9 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1778,9 рубля, что предполагает потенциал роста 11,7% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "В целом финансовые результаты "НОВАТЭКа" по МСФО за второй квартал 2021 года выглядят нейтрально....    читать дальше
.
28 июля 2021 года 17:50
ПСБ рекомендует держать акции НОВАТЭКа
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1760 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Мы положительно оцениваем финансовую отчетность "НОВАТЭКа" по МСФО за второй квартал 2021 года. Результаты оказались чуть лучше ожиданий, чему способствовал...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 17:19
"ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Магнита" и убрав акции "Детского мира". "Магнит" завершил сделку по приобретению "Дикси". Это позволит компании удвоить свою рыночную долю в наиболее привлекательных регионах -...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 16:55
Возможен рост котировок бумаг РусАла на 10% - "Русс-Инвест"
Возможен рост котировок бумаг "РусАла" примерно на 10% от текущего уровня, считает аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Евгений Колесников. "Сохранение объемов производства алюминия на фоне роста его средней цены реализации на 15% должно отразиться на финансовых результатах "РусАла" за...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 16:36
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с прогнозной ценой в районе 2000-2100 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы сохраняем позитивное отношение к бумагам Polymetal, считая его растущей перспективной компанией, недооцененной рынком...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 16:11
Котировки акций Rio Tinto обладают значительным потенциалом роста - "Фридом Финанс"
Котировки акций Rio Tinto PLC обладают значительным потенциалом роста, прогнозная цена - $103 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Горнодобывающая компания Rio Tinto представила отчетность за первое полугодие. Рекордными финансовыми результатами, несмотря на...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 7000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 6200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ЛУКОЙЛ" имеет достаточно...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 15:38
Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Москва. 28 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и улучшения настроений глобальных инвесторов.    читать дальше
.
28 июля 2021 года 15:17
Риски возврата цены акций Яндекса к снижению пока остаются повышенными - "Велес Капитал"
Риски возврата котировок акций "Яндекса" к снижению остаются повышенными до момента закрепления выше 5195 рублей за бумагу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Котировки акций "Яндекса" в среду подорожали на 0,99%, констатирует аналитик Елена Кожухова. Компания...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с прогнозной ценой $264
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с прогнозной ценой $264 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,25%, стоп-приказ: $244, говорится в комментарии инвестиционной компании. Visa покупает Currencycloud -...    читать дальше
.
28 июля 2021 года 14:32
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4365-4415п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4365-4415 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.