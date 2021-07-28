Рынок акций РФ утром отыграл потери вторника, индекс МосБиржи превысил 3750п

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ утром в среду отскочил вверх вслед за подросшей нефтью и металлами, а также на фоне стабилизации фондовых площадок в Европе в преддверии итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС отыграли все потери предыдущего дня, превысив отметки 3750 и 1600 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3754,59 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1607,69 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 73,55 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным, если не слабо позитивным: на сырьевом рынке цены растут, а азиатские рынки почти выбрались из утреннего провала. От Федрезерва США не ждут резких шагов. Более того, появление новых рисков в глобальной экономике может заставить американского регулятора быть более "мягким" в своих планах и прогнозах. Изменений ставки ФРС не ожидается, но регулятор может озвучить какие-либо намеки на то, когда начнется сокращение программы покупки облигаций.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что итоги заседания Федрезерва определят динамику рынков до конца недели.

Перед заседанием ФРС многие инвесторы предпочли частично зафиксировать спекулятивную прибыль. Риторика главы ФРС Джерома Пауэлла определит судьбу рынков на ближайшие дни. Нет никаких сомнений, что регулятор оставит ставку неизменной, как и объем программы выкупа бумаг на ближайшее время. Но все ждут от Пауэлла более прозрачных намеков на то, когда ФРС может начать сворачивать программу количественного смягчения, отмечает аналитик.

Не исключено, что в США повторится сценарий после предыдущего заседания ФРС: серьезное падение котировок рисковых активов на заявлении о готовности ФРС обсуждать (или даже начале обсуждения) ужесточение денежно-кредитной политики, и почти столь же быстрый выкуп просадки в последующие пару дней. Ситуация с рынком акций РФ может оказаться более пессимистичной: индекс МосБиржи вышел из восходящего тренда, негатив будет отыгрывать намного сильнее, а восстанавливаться - медленнее.

Продолжился подъем акций черных металлургов на фоне заявления Китая о возможности введения экспортных пошлин на сталь для недопущения роста внутренних цен. Нефть Brent в ближайшие дни останется в диапазоне $70-76,5 за баррель. Для движения в сторону $80 нужны серьезные позитивные поводы и ослабление курса доллара на мировой арене, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС с 15 июня находится на слабовыраженном нисходящем тренде. В этом есть определенная опасность, поскольку на рынке уже несколько лет не наблюдалось долгосрочного понижательного тренда. "Новые инвесторы" мыслят так, что есть базовое восходящее движение и есть коррекции, которые надо выкупать в расчете на преодоление июньских максимумов по индексу РТС. Однако велики шансы на то, что сейчас происходит зарождение среднесрочного нисходящего тренда, который опустит котировки акций не на 10%, как многие сейчас думают про августовскую коррекцию, а намного ниже.

Регуляторный риск китайского фондового рынка держит в напряжении фондовые индексы большинства развивающихся стран. Не будет сюрпризом, если выяснится, что фонды США постепенно избавляются от активов Китая и Гонконга, а под "горячую руку" попадают и активы других развивающихся стран на фоне переоценки их рисков. Что касается Федрезерва, что разговоров о сокращении QE, вероятно, не будет до сентябрьского заседания регулятора, но инвесторы будут ловить намеки и полунамеки. "Дельта"-штамм коронавируса COVID-19 приводит к новым ограничениям в различных странах, но на нефтяных ценах это не сказывается. МВФ на этой неделе повысил прогноз по росту экономики развитых стран в 2021 и 2022 году. При таком сценарии спрос на нефть должен возрасти, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-1,2% после роста до рекордных максимумов в предыдущие пять сессий в преддверии выхода отчетов некоторых из крупнейших компаний технологического сектора.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, но гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,4%) и отыграли утреннюю просадку американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вышел в "плюс" на 0,03%).

Итоги заседания Федрезерва США будут подведены вечером в среду, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о ВВП во II квартале.

Ожидается, что руководители американского ЦБ на заседании активизируют обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal

Нефть утром в среду подросла на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,25 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,68 за баррель (+0,3% и -0,03% во вторник), сентябрьская цена WTI - $71,9 за баррель (+0,4% и -0,4% накануне).

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад министерства энергетики США, который будет обнародован в 17:30 МСК в среду, подтвердит данные API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,6% и +15,5% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,2%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (+1,6%).

OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") в январе-июне 2021 года получила консолидированную выручку по РСБУ в размере 4,416 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчете компании.

Выручка группы за июнь 2021 года составила 669 млн рублей, за второй квартал выручка выросла на 68,3% в сравнении с показателем второго квартала 2020 года, до 2,146 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,01 млрд рублей (из них 1,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,18 млрд рублей на акции "ММК").