BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель, открытую 15 июля 2021 года, в связи с достижением уровня стоп-приказа ($89) для ограничения убытка, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Снижение в акциях разработчика видеоигр произошло на фоне судебных разбирательств. Из-за этого, как сообщалось, была приостановлена работа во франшизе World of Warcraft. В краткосрочной перспективе снижение еще может продолжиться, пока идут разбирательства. По их завершении нужно заново рассматривать инвестиционную привлекательность, которая в долгосрочной перспективе пока остается умеренно позитивной", - отмечают эксперты.

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