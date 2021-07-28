Инвесторам стоит обратить внимание на акции Vale S.A., XP Inc, Pagseguro Digital и Natura & Company - BCS Express

Аналитики BCS Express рекомендуют российским инвесторам обратить внимание на акции бразильских компаний Vale S.A., XP Inc, Pagseguro Digital и Natura & Company, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Бразильская экономика может стать одной из "восходящих звезд" после пандемии COVID-19. Из пятнадцати крупнейших по капитализации компаний этой страны в России торгуются четыре, каждая из которых связана с одним из крупных секторов: сырьевым, потребительским, финансовым и технологическим. Каждая из этих бумаг по-своему интересна. Так, Vale S.A. - промышленный гигант мирового уровня с недорогими мультипликаторами и хорошими дивидендами (почти 4% в годовом выражении). XP Inc и Pagseguro Digital - это "фишки роста", слабо чувствительные к изменению ставок. Natura & Company - ставка на восстановление спроса в сегменте красоты и здоровья", - отмечает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов.

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