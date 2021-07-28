ПСБ рекомендует держать бумаги Polymetal

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги Polymetal, сообщается в обзоре.

"Мы нейтрально оцениваем операционные результаты Polimetal за 2К21 и 1П21, поскольку их снижение было ожидаемым на фоне перехода к большей добыче руды с низкой добавленной стоимостью. Учитывая операционные результаты, а также замедляющиеся цены реализуемой продукции, мы ожидаем финансовую отчетность за 1П21 чуть ниже, чем за аналогичный период прошлого года, - пишут эксперты ПСБ. - В целом у компании есть некоторый потенциал для роста в этому году на фоне восстановления производительности по окончании строительных работ на Нежданинском месторождении и АГМК-2 в ноябре, однако замедляющийся спрос на золото и снижение спроса на золотые, серебряные фьючерсы и ETF могут сдержать данное развитие. Мы рекомендуем держать бумаги компании, так как рассчитываем на ценовую коррекцию золота к концу года и распределение большей части роста выручки на амортизацию и проценты, что оставит EBITDA и чистую прибыль фактически неизменной по отношению к 2020 году".

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