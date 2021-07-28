"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $181,5

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной ценой $181,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 5,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Аналитик Игорь Додонов отмечает, что на фоне восстановления деловой и потребительской активности в Штатах и мире и увеличения расходов по картам American Express показала сильные финансовые результаты во втором квартале текущего года, продемонстрировав существенный рост выручки и прибыли.

Благодаря росту вакцинирования в мире следует ожидать открытия стран и дальнейшего улучшения ситуации в сфере путешествий и развлечений, где позиции American Express особенно сильны, полагает эксперт инвесткомпании.

Также Додонов обращает внимание, что American Express направляет значительные средства акционерам за счет дивидендов и выкупа акций.

Между тем, предупреждает аналитик "Финама", эти позитивные моменты уже учтены в цене акций American Express, и потенциал роста котировок от текущих уровней выглядит ограниченным.

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Сеть American Express характеризуется широким охватом. В мире в обращении находятся 115 млн карт под брендом American Express, а общий годовой объем платежей превышает $1 трлн.

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