ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с прогнозной ценой 6,03 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой на уровне 6,03 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

Электростанции "Интер РАО" в первом полугодии увеличили производство электроэнергии на 14,3%, до 57,1 млрд кВт.ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 57,1 млрд кВт.ч), констатируют эксперты ПСБ. Отпуск тепловой энергии вырос на 14,7%, до 23,3 млн Гкал.

Рост показателей аналитики связывают с эффектом низкой базы 2020 года, когда спрос на электроэнергию был снижен из-за COVID-19.

Также эксперты банка отмечают, что по итогам первого полугодия компания нарастила долю на розничном рынке до 19%.

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