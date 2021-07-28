Текущий момент, вероятно, подходит для фиксации прибыли в GDR TCS - "Алго Капитал"

Текущий момент, вероятно, хорошо подходит для фиксации прибыли в бумагах (GDR) TCS Group, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Бумаги TCS Group оказались под давлением во вторник на фоне выхода значимой корпоративной новости - стало известно, что председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк продал GDR TCS Group на сумму $4,378 млн. Указанные бумаги сейчас торгуются на Московской бирже примерно в 8 раз дороже своего минимально значения, достигнутого в марте прошлого года. Они явно выглядят перекупленными в среднесрочном периоде. Поэтому продажа их со стороны инсайдера трактуется как признак того, что текущий момент хорошо подходит для фиксации прибыли", - отмечает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

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