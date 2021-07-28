Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "НОВАТЭК", "Яндекс", макростатистика и решение ФРС:

- "НОВАТЭК" и "Яндекс" представят финансовые результаты за второй квартал 2021 года;

- В России (19:00 МСК) выйдут данные по обороту розничной торговли, реальной заработной плате и прочие социально-экономические показатели, а также отчёт по недельной инфляции;

- В США ожидаются официальные данные по запасам углеводородов в хранилищах (17:30 МСК) и статистика по запасам в оптовой торговле;

- Решение по итогам заседания ФРС США будет объявлено в 21:00 МСК.

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