Рынок акций РФ откроется в плюсе в среду - "Атон"

Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовой сессии в России в среду - вероятный рост на открытии составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Среди важных событий дня эксперты отмечают отчеты "НОВАТЭКа", "Энел Россия", "Яндекса", а также решение ФРС США по ставке (консенсус: 0-0,25%, без изменений) и пресс-конференцию Дж. Пауэлла.

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