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28 июля 2021 года 09:42
Возможно небольшое ослабление рубля на торгах в среду - ПСБ
Возможно небольшое ослабление курса рубля к доллару в течение торговой сессии в среду, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Отечественная валюта немного подешевела относительно доллара за прошедшую сессию, торговая активность незначительно снизилась, констатирует эксперт банка. Способствовали отступлению рубля некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках и спад интереса к активам развивающихся стран. Растущие котировки нефти марки Brent и сохранение спроса на ОФЗ не оказали значимого поддерживающего влияния на позиции рубля для его удорожания, отмечает Жильников. "Мировые фондовые рынки пока остаются под давлением на фоне опасений относительно ужесточения риторики ФРС по итогам заседания в среду, однако нефть открылась повышением котировок и имеет потенциал выхода к уровню $75 за баррель, сглаживая негативное влияние негативной внешней конъюнктуры на российскую валюту. В среду опасаемся перехода доллара в середину диапазона 73,5-75,5 руб./$1 при условии отсутствия улучшений взглядов инвесторов на глобальные рынки", - пишет аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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