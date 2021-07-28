Вероятна консолидация индекса Мосбиржи у текущих уровней в среду утром - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи у текущих уровней в начале торговой сессии в среду, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3720-3740 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3710, 3700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3750, 3760 пунктов. После близкого к нейтральному открытия Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что дополнительным фактором сокращения торговой активности в среду способны стать ожидания вечернего решения по процентной ставке ФРС (21:00 МСК) и последующих комментариев на эту тему (21:30 МСК).

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, указывает Манжос. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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