Риски более глубокой коррекции вниз цены бумаг Fix Price пока сохраняются - BCS Express

Риски более глубокой коррекции вниз цены бумаг Fix Price пока сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Котировки бумаг Fix Price день за днем обновляют минимумы. Падение продолжается одиннадцать сессий подряд. Отмечаем сильную перепроданность, однако существенной фундаментальной недооценки по-прежнему не наблюдается. Допускаем локальные отскоки, но о формировании уверенной волны роста речи не идет. Риски более глубокой просадки все еще сохраняются", - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

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