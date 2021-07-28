"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг РусАла

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной ценой 61,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"РусАл" 27 июля раскрыл данные по производственной деятельности во втором квартале и за 1П21. Результаты оказались предсказуемо сильные, констатирует эксперт Алексей Калачев.

Производителю удалось сохранить объемы выпуска алюминия на уровне предыдущего квартала (символический рост на 0,4% - до 936 тыс. тонн). По итогам полугодия объем производства оказался таким же стабильным по отношению к первой половине 2020 года (символический рост на 0,1% - до 1868 тыс. тонн) с сохранением высокой загрузки производственных мощностей на уровне 97%, отмечает аналитик "Финама".

Реализация алюминия выросла во втором квартале на 7,9% (до 1038 тыс. тонн) и в первом полугодии - на 5,8% (до 2000 тыс. тонн), что связано с низкой базой 2020 года и восстановлением спроса. Доля продаж продукции с добавленной стоимостью в первой половине 2020 года увеличилась до 50%. Средняя цена реализации продукции в квартальном сравнении выросла на 15,5% (до $2445 за тонну), а за полугодие в годовом сравнении - на 30,2% до $2287 за тонну.

Соответственно, указывает Калачев, нетрудно подсчитать, что выручка группы "РусАл" должна составить порядка $2,54 млрд во втором квартале (рост на 24,7% к/к) и $4,57 млрд за полугодие (рост на 37,8% г/г).

"Введение временных пошлин на экспорт алюминия с августа по декабрь 2021 года негативно скажется на доходах компании во второй половине года. "РусАл" продает на рынках РФ и СНГ около 26% алюминия, остальное - экспорт (в том числе 40% - Европа, 26% - Азия и 8% - Америка). "РусАлу" еще очень далеко до "сверхприбылей". Хотя пошлины в значительной степени будут компенсированы высокими ценами алюминия на рынках, однако они все же будут мешать компании ускоренно снижать высокую долговую нагрузку и вернутся к выплате дивидендов. Эти планы могут оказаться отложенными до более благоприятных времен", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.