Вероятен нейтральный старт торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к началу фондовой сессии смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется - нейтральный краткосрочный взгляд. Ранее индекс отскочил от нижней границы тренда и таким образом продолжает оставаться в рамках затяжной восходящей тенденции. Среднесрочные цели находятся в районе 4000 пунктов. Об ухудшении картины можно будет говорить при спуске ниже 3685-3700 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Аналитик отмечает, что в среду в центре внимания инвесторов будет заседание ФРС США. В 21:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, пресс-релиз и медианный прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по ставке и макроэкономическим показателям. В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла.

"НОВАТЭК", "Энел Россия" и "Яндекс" опубликуют финансовые результаты за II квартал.

Квартальные отчеты по РСБУ опубликуют "РусГидро" и "Юнипро".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.