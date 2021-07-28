Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 28 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после роста до рекордных максимумов в предыдущие пять сессий в преддверии выхода отчетов некоторых из крупнейших компаний технологического сектора. Сезон отчетности в США в самом разгаре, после закрытия рынка свои квартальные результаты представили Alphabet, Apple и Microsoft. Акции всех трех компаний подешевели на 0,9-1,6% перед публикацией отчетности. Цена бумаг Tesla, отчитавшейся в начале недели, во вторник упала примерно на 2%. Американский производитель электромобилей во II квартале 2021 года впервые зафиксировал чистую прибыль выше $1 млрд, при этом выручка выросла почти вдвое.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. В центре внимания участников рынков - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Ожидается, что руководители американского ЦБ на заседании активизируют обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,37%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:07 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,21%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:10 МСК потерял 0,62%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:12 МСК снизился на 0,75%. Потребительские цены в Австралии во II квартале 2021 года подскочили на 3,8% в годовом выражении (это максимальные темпы инфляции с третьего квартала 2008 года). Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. В поквартальном выражении рост потребительских цен во втором квартале составил 0,8% при консенсус-прогнозе на уровне 0,7%. Инфляция ускорилась по сравнению с I кварталом, когда было зафиксировано повышение цен соответственно на 1,1% и на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе. По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад министерства энергетики США, который будет обнародован в 17:30 МСК в среду, подтвердит данные API. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $74,82 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,03% - до $74,48 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,06 за баррель, что на 0,57% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 0,4% - до $71,65 за баррель.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,02 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,733 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июля практически не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 721,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,52%), "Сбербанк-001-06R" (+0,46%) и "ВЭБ.РФ-19" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,61%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,44%) и "АФК Система-1P-19" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) полностью разместил 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 21 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,52% годовых.

ООО "Альфа-лизинг" полностью разместило годовые облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,3% годовых. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 26,2% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-451R на 261,989 млн рублей и 1,63% выпуска инвестоблигаций серии ИОС-FIVE-asn_PRT-3Y-001Р-453R на 16,3 млн рублей. Номинальный объем выпусков - 1 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

УК "Голдман групп" (Красноярский край) полностью разместила выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых и установлена на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Начиная с 28-го купонного периода предусмотрено частично-досрочное погашение. Заем размещался по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. В декабре 2020 года Банк России также зарегистрировал дебютный 5-летний выпуск облигаций компании серии 001Р-01, однако до сих пор на долговой рынок эмитент с этим выпуском не выходил.

МФК "ЦФП" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций 2-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 13% годовых. Расчет купонов производится с 3 августа. Купоны месячные. Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии в конце июня. В обращении уже есть один выпуск облигаций эмитента на 500 млн рублей.

ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID)) в начале августа планирует собирать заявки на бонды объемом от 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в апреле прошлого года. ПАО "М.Видео" (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ финанс") разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Купоны полугодовые. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.