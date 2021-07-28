Brent подорожала до $74,8 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду. Цены на нефть растут в среду.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после роста до рекордных максимумов в предыдущие пять сессий в преддверии выхода отчетов некоторых из крупнейших компаний технологического сектора.

Сезон отчетности в США в самом разгаре, после закрытия рынка свои квартальные результаты представили Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT). Акции всех трех компаний подешевели на 0,9-1,6% перед публикацией отчетности.

Цена бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA), отчитавшейся накануне, во вторник упала примерно на 2%. Американский производитель электромобилей во втором квартале 2021 года впервые зафиксировал чистую прибыль выше $1 млрд, при этом выручка выросла почти вдвое.

В центре внимания участников рынка также двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.

Согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на пересмотренные 3,2% в мае.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,1%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 2%.

Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 129,1 пункта - максимального уровня за последние 16 месяцев, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение индекса составило 128,9 пункта, а не 127,3 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 123,9 пункта с объявленного ранее июньского уровня. Респонденты The Wall Street Journal ожидали показатель на уровне 124 пункта.

Котировки акций General Electric Co. (SPB: GE) выросли на 1,2% по итогам торгов. Американский концерн во втором квартале 2021 года сократил чистый убыток почти вдвое, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Акции United Parcel Service (SPB: UPS) подешевели на 7%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки во втором квартале увеличила чистую прибыль более чем на 50%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг 3M Co. (SPB: MMM) снизилась на 0,6%. Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 17% и повысила прогноз на год.

Бумаги Raytheon Technologies (SPB: RTX) Corp. подорожали на 2,6%. Американская компания, образованная в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co., вышла на прибыльный уровень во втором квартале после убытка годом ранее и улучшила годовые прогнозы.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. упали на 6,9%. Американская авиакомпания вернулась к чистой прибыли во втором квартале и увеличила выручку в семь раз, причем показатели превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 85,79 пункта (0,24%) и составил 35058,52 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 20,84 пункта (0,47%), снизившись до 4401,46 пункта.

Nasdaq Composite упал на 180,14 пункта (1,21%) и составил 14660,58 пункта, продемонстрировав максимальное однодневное снижение с 12 мая на фоне падения акций технологических компаний.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

"Инвесторы проявляют осторожность", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В центре внимания участников рынков - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Ожидается, что руководители американского ЦБ на заседании активизируют обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal

Японский индекс Nikkei 225 к 7:57 МСК опустился на 1,57%.

В число лидеров снижения котировок входят акции производителя полупроводниковых пластин Sumco Corp. (-7%), инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (-4,7%) и производителя напитков Takara Holdings Inc. (-4,1%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 2,8%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 3,6%.

Лидерами роста выступают акции автопроизоводителя Mitsubishi Motors Corp. (+7,4%), Nisshin Seifun Group Inc. (+4%) и Nissan Motor Co. (+3,3%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:07 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,21%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings (-5,7%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-5,1%) и сети ресторанов Haidilao International Holding (-4,4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 3,8%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,7%.

В лидерах роста оказались бумаги Country Garden Services Holdings Co., предоставляющей услуги по управлению жилой недвижимостью (+12,4%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products (+7,7%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,5%).

Акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan дорожают на 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:10 МСК потерял 0,62%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,4%, другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - на 3%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 1,6%, Kia Corp. - на 1,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:12 МСК опустился на 0,75%.

Потребительские цены в Австралии во втором квартале 2021 года подскочили на 3,8% в годовом выражении, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS).

Это максимальные темпы инфляции с третьего квартала 2008 года, отмечает Trading Economics. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков.

В поквартальном выражении рост потребительских цен во втором квартале составил 0,8% при консенсус-прогнозе на уровне 0,7%, согласно данным ABS.

Инфляция ускорилась по сравнению с первым кварталом, когда было зафиксировано повышение цен соответственно на 1,1% и на 0,6%.

В лидеры падения вышли акции Nickel Mines, подешевевшие на 9,8%.

Наиболее значительно подскочила рыночная стоимость Spark Infrastructure Group, специализирующейся на инвестициях в инфраструктурные активы - на 5,8%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизились на 2% и на 0,3% соответственно.

Цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе.

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад министерства энергетики США, который будет обнародован в 17:30 МСК в среду, подтвердит данные API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $74,8 за баррель, что на $0,32 (0,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,02 (0,03%) - до $74,48 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,04 за баррель, что на $0,39 (0,54%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,26 (0,4%) - до $71,65 за баррель.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

"Главным риском для нефтяного рынка на данный момент остается "дельта", поскольку многие страны пытаются адаптироваться к возобновившемуся росту заболеваемости", - отмечает аналитик DBS Bank Ltd. в Сингапуре Сувро Саркар.

"Высокий спрос в США и Европе, однако, продолжит оказывать поддержку ценам на нефть в ближайшее время", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.