Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов в среду вслед за нефтью

Москва. 28 июля. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,7 - 73,77 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,7025 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,1325 руб./EUR1 (-2,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,66 коп. к уровню закрытия 27 июля, до 79,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,46 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,06 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 28 июля обусловлено ростом цен на нефть эталонных марок. Сдерживающим фактором для более существенного роста нацвалюты является общемировое снижение аппетита инвесторов к риску, в том числе на фоне ожидания итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,86 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,11 за баррель, что на 0,64% выше уровня на закрытие рынка 27 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,41%, китайский CSI300 - всего 0,01%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,11%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после роста до рекордных максимумов в предыдущие пять сессий в преддверии выхода отчетов некоторых из крупнейших компаний технологического сектора. После закрытия рынка свои квартальные результаты представили Alphabet Inc., Apple Inc. и Microsoft Corp. Акции всех трех компаний подешевели на 0,9-1,6% перед публикацией отчетности.

Помимо двухдневного заседания ФРС США, в центре внимания участников рынка обнародование предварительных данных о ВВП США, которое ожидается в четверг.

Согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на пересмотренные 3,2% в мае. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2-2,1%.