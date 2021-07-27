Рубль вечером несколько ускорил снижение к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 27 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в условиях уменьшения интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 73,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,26 руб./EUR1, подорожав на 30,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,25 копейки - до 79,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые будут подведены в среду вечером (21:00 МСК). Следом глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.

Согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на пересмотренные 3,2% в мае. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,1%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 2%.

В центре внимания рынков продолжает находиться ситуация с распространением нового варианта коронавируса из-за опасений, что быстрый рост заболеваний и возможные связанные с этим ограничения могут затормозить подъем мировой экономики.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы спроса на нефть на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в таких странах, как США, Бразилия, Индия и Индонезия, введения карантинных ограничений в Таиланде и Вьетнаме, а также решения американских властей не отменять ограничения на въезд в страну.

Рост числа случаев заболевания "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила в этой связи пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки".

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение вечером во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник составляет $74,27 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,42за баррель, что на 0,68% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, во вторник рубль снижается и к доллару США, и к евро, причем после открытия рынка в США наблюдается увеличение волатильности в паре "доллар-рубль". "Доходность российских 10-летних гособлигаций после пятничного решения ЦБ о повышении ставки до 6,5% остается ниже 7%, в то время как доходность 10-летних US Treasuries во вторник опустилась ниже 1,24%. Аппетит к риску может оставаться невысоким в преддверии публикации итогов июльского заседания FOMC, которая намечена на вечер среды. Кроме того, в четверг ожидается публикация данных по объему ВВП США за второй квартал 2021 года, которая также может оказать влияние на рынки", - отмечает Беспалов.

"Внимание игроков переключается на заседание ФРС, которое завершается в среду вечером и может внести значимые коррективы в динамику долларовых пар на ближайшие дни. Сославшись на разгон инфляции и восстановление рынка труда, Федрезерв с большой долей вероятности укажет на готовность к более раннему сворачиванию стимулов. Это станет подспорьем для USD и, соответственно, ослабит нашу валюту. Также фактором риска для рубля является динамика отношения к риску, которая выглядит неоднозначно, несмотря на новые рекордные максимумы на Уолл-стрит. Пандемия или другие негативные факторы могут с легкостью вернуть рынки в режим бегства от рисков, которое не оставит равнодушным в том числе и рубль. В краткосрочной перспективе пара "доллар-рубль", скорее всего, будет курсировать в диапазоне 73,50-74 руб./$1 с риском пробоя верхней границы после заседания ФРС", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России во вторник, 27 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,81 трлн рублей (при лимите 1,81 трлн и спросе 2 трлн 58,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 июля, банки разместили 419 млрд рублей (при лимите 1,24 трлн и спросе 419 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 27 июля провел доразмещение 47-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 4 млрд 908,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 июля на 25,09 копейки, до 73,8471 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,52 копейки, до 86,9919 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 22,47 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,7664 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 20,23 копейки и составил 73,7517 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 654,175 млн, из которых $606,119 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 48,056 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 35,67 копейки, до 86,941 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 24,78 копейки и составил 86,9877 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR538,599 млн, из которых EUR180,616 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,983 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 4 б.п. - до 6,58% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 3 б.п. - до 6,75% и 7,16% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 6 б.п. - до 7,3% годовых.