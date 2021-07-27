Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно в ожидании итогов заседания ФРС США

Москва. 27 июля. Изменения котировок российских еврооблигаций во вторник незначительные в ожидании объявления итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115,135% от номинала, что соответствует доходности 1,53% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,5 базисного пункта, до 100,585% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 0,5 пункта, составив 148,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли всего на 2 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,35% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,555% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 9 базисных пунктов, до 130,35% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 3,54% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1 базисный пункт - до 114,06% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 1,7% годовых), евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене также на 1 базисный пункт, до 108,74% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 0,735% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 5 базисных пунктов - до 127,28% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,62% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 7 базисных пунктов, до 112,17% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,05% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались с минимальными ценовыми изменениями. При этом доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году колебалась вокруг отметки 2,43% годовых, а процентные ставки самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году находились вблизи уровня 3,62% годовых. Внешний фон для рынка отечественных еврооблигаций сложился противоречивым. С одной стороны, на глобальном рынке наблюдается снижение спроса на рисковые активы в условиях продолжающегося роста новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, в том числе новыми штаммами COVID-19. На этом фоне растут опасения, что дефицит вакцин может негативно сказаться на темпах роста экономик развивающихся стран. С другой стороны, взгляд участников рынка на экономики развитых стран остается более оптимистичным с учетом больших возможностей по вакцинации населения. Позитивным фактором для российских еврооблигаций выступают и высокие мировые цены на нефть, в частности котировки Brent сейчас находятся вблизи отметки $74,5 за баррель. Сформироваться же устойчивой тенденции в ту или иную сторону не дают ожидания итогов июльского заседания ФРС, которые могут дать инвесторам более четкое понимание дальнейших действий американского регулятора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.