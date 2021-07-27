Рубль днем умеренно слабеет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 27 июля. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне падения интереса инвесторов к риску и снижения других валют emerging markets перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 73,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,97 руб./EUR1, подорожав на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,75 копейки - до 79,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 июля на 25,09 копейки, до 73,8471 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,52 копейки, до 86,9919 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, трейдеры ждут итогов заседания ФРС США, которые будут подведены в среду. Кроме того, в центре внимания рынков находится ситуация с распространением нового варианта коронавируса на фоне опасений, что быстрый рост заболеваний и возможные связанные с этим ограничения могут затормозить подъем мировой экономики.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки".

Цены на нефть слабо меняются днем во вторник, поддержку рынку оказывают перспективы ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник составляет $74,66 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,9 за баррель, что на 0,01% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

"Внимание игроков переключается на заседание ФРС, которое завершается в среду вечером и может внести значимые коррективы в динамику долларовых пар на ближайшие дни. Сославшись на разгон инфляции и восстановление рынка труда, Федрезерв с большой долей вероятности укажет на готовность к более раннему сворачиванию стимулов. Это станет подспорьем для USD и, соответственно, ослабит нашу валюту. Также фактором риска для рубля является динамика отношения к риску, которая выглядит неоднозначно, несмотря на новые рекордные максимумы на Уолл-стрит. Пандемия или другие негативные факторы могут с легкостью вернуть рынки в режим бегства от рисков, которое не оставит равнодушным в том числе и рубль. В краткосрочной перспективе пара "доллар-рубль", скорее всего, будет курсировать в диапазоне 73,50-74 руб./$1 с риском пробоя верхней границы после заседания ФРС", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во вторник рубль слегка дешевеет, другие валюты EM также преимущественно слабеют. Сегодня компании-экспортеры продолжат продажу валютной выручки для завтрашней уплаты налогов, после чего рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода. Сегодня динамика курса пары "доллар-рубль" будет во многом определяться состоянием глобального спроса на рисковые активы. Мы ожидаем, что курс будет находиться в диапазоне 73,25-74,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 27 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,81 трлн рублей (при лимите 1,81 трлн и спросе 2 трлн 58,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,4%% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 июля, банки разместили 419 млрд рублей (при лимите 1,24 трлн и спросе 419 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 27 июля провел доразмещение 47-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 4 млрд 908,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 4 б.п. - до 6,58% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 3 б.п. - до 6,75% и 7,16% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 6 б.п. - до 7,3% годовых.