"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Магнита с прогнозной ценой 6314 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать бумаги "Магнита" с прогнозной ценой 6314 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Магнит представит свои операционные и неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2021 года в четверг, 29 июля. Мы полагаем, что ритейлер продемонстрирует ускорение роста продаж по сравнению с предыдущим кварталом на фоне выхода из периода высокой базы сравнения. Рентабельность EBITDA, согласно нашим расчетам, находилась на вполне здоровом уровне в 7,2%, что соответствует цели компании на текущий год. Этот квартал станет последним отчетным периодом, когда в результатах не учтен приобретенный бизнес "Дикси". Наша текущая рекомендация для бумаг "Магнита" - "покупать" с прогнозной ценой 6314 рублей за штуку", - отмечает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин.

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