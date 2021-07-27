Золото интересно для покупки при цене $1770/унц. и ниже - "Универ Капитал"

Золото интересно инвесторам для покупки при стоимости $1770 за тройскую унцию и ниже, говорится в комментарии инвестиционной группы "Универ Капитал".

"Стоимость фьючерсов на золото во вторник немного снизились. Импульс движения должен быть после заседания ФРС, но интересно, что репрессии против IT-компаний в Китае не привели к росту котировок. Инвесторы продают IT-акции, но где "паркуют" средства? Золото интересно покупать по $1770 за тройскую унцию и ниже, а в текущий момент цены не привлекательны", - отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников.

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