.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Золото интересно для покупки при цене $1770/унц. и ниже - "Универ Капитал"
.
27 июля 2021 года 15:43
Золото интересно для покупки при цене $1770/унц. и ниже - "Универ Капитал"
Золото интересно инвесторам для покупки при стоимости $1770 за тройскую унцию и ниже, говорится в комментарии инвестиционной группы "Универ Капитал". "Стоимость фьючерсов на золото во вторник немного снизились. Импульс движения должен быть после заседания ФРС, но интересно, что репрессии против IT-компаний в Китае не привели к росту котировок. Инвесторы продают IT-акции, но где "паркуют" средства? Золото интересно покупать по $1770 за тройскую унцию и ниже, а в текущий момент цены не привлекательны", - отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
.
27 июля 2021 года 19:39
Москва. 27 июля. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник снижением индексов вслед за откатом фондовых площадок в Европе и США из-за фиксации прибыли игроками в преддверии итогов заседания Федрезерва США; нефть также не смогла развить восходящее движение - Brent осталась в коридоре $74-75 за баррель. читать дальше
.27 июля 2021 года 19:35
Москва. 27 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в условиях уменьшения интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.27 июля 2021 года 18:51
Основной пик продаж на китайском фондовом рынке позади, однако продажи могут продолжиться до тех пор, пока китайские надзорные органы не обнародуют свои окончательные планы, говорится в обзоре ITI Capital. "Китайские акции роста в сфере информационных технологий в среднем подешевели на 35% с... читать дальше
.27 июля 2021 года 18:49
Москва. 27 июля. Изменения котировок российских еврооблигаций во вторник незначительные в ожидании объявления итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.27 июля 2021 года 18:22
Акции Intel Corp. интересны для покупок на долгосрочную перспективу, отмечается в аналитическом материале BCS Express. Intel изложил этапы своей новой производственной стратегии во время мероприятия Intel Accelerated. Генеральный директор Пэт Гелсинджер рассказал о планируемых достижениях на... читать дальше
.27 июля 2021 года 17:54
"Финам" рекомендует покупать акции British American Tobacco Plc (BAT) с прогнозной ценой 3395 GBP за штуку, что предполагает потенциал роста 23,45% от текущего уровня на горизонте следующих 10 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Эксперты "Финама" считают акции... читать дальше
.27 июля 2021 года 17:29
"Финам" рекомендует покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,48 за штуку, что предполагает потенциал роста 28,82% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Компания является одной из наиболее "зеленых" в США и имеет весомые перспективы в... читать дальше
.27 июля 2021 года 17:04
Возможно частичное восстановление цен на железную руду на текущей неделе, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Основная причина снижения цен на железную руду - рост вероятности появления профицита сырья в... читать дальше
.27 июля 2021 года 16:41
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать бумаги "Магнита" с прогнозной ценой 6314 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Магнит представит свои операционные и неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2021 года в четверг, 29 июля. Мы полагаем, что... читать дальше
.27 июля 2021 года 16:18
Акции Neenah интересны для покупки на текущих уровнях с целью формирования длинных позиций, а также для добавления в дивидендную часть инвестиционного портфеля, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. Neenah планирует получить около $4 млн в год дополнительного дохода (увеличение чистых... читать дальше
.27 июля 2021 года 15:44
Москва. 27 июля. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне падения интереса инвесторов к риску и снижения других валют emerging markets перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.27 июля 2021 года 15:16
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp., сообщается в обзоре банка. "Бумаги компании одни из самых привлекательных в секторе. Согласно нашей DCF-модели, их справедливая стоимость составляет $74 за штуку, что предполагает потенциал... читать дальше
.27 июля 2021 года 14:53
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 65,2 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "РусАл" представил сильные операционные результаты за 2К21г, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Мы считаем, что экспортные пошлины окажут разовый... читать дальше
.27 июля 2021 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 38,13 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 31,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.27 июля 2021 года 14:01
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Tesla с целевой ценой $687 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Tesla Inc. 26 июля отчиталась за 2К21г. В отчетном периоде выручка удвоилась по сравнению с результатом 2К20, вплотную приблизившись $12 млрд. При этом консенсус-прогноз FactSet... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.