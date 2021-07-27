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27 июля 2021 года 14:53
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции РусАла с целью 65,2 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 65,2 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "РусАл" представил сильные операционные результаты за 2К21г, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Мы считаем, что экспортные пошлины окажут разовый негативный эффект на финансовые показатели в 2021г на уровне $487 млн. В то же время рекордно высокие цены реализации и продажа части пакета "Норникеля" за $1,4 млрд, на наш взгляд, компенсируют потери от пошлин. При текущей ценовой конъюнктуре "РусАл" способен генерировать $1,5 млрд FCFF в год, что ускорит снижение долговой нагрузки и приведет к постепенному финансовому оздоровлению компании. В моменте давление на котировки оказывают отсутствие дивидендов, покупка доли в "Русгидро", разгорающийся акционерный конфликт между En+ и SUAL, а также возможный сдвиг сроков запуска Тайшетского завода. Однако мы по-прежнему сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на бумаги "РусАла" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 65,2 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕДАЦИЯ
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