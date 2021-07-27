Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73,25-74,5 руб./$1 в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73,25-74,5 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль по итогам понедельника снизился на 0,1%. Во вторник он растет на 0,4% и находится около 73,85 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Во вторник компании-экспортеры продолжат продажу валютной выручки для предстоящей уплаты налогов, после чего рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода. Пока динамика курса USD/RUB будет во многом определяться состоянием глобального спроса на рисковые активы. Мы ожидаем, что курс во вторник будет находиться в диапазоне 73,25-74,5 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

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