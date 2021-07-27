"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусАгро" с целью 1159 руб. за штуку на горизонте 10 месяцев, что предполагает потенциал роста 6,6% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания "РусАгро" отчиталась об операционных результатах за 2К21. Выручка выросла на 45% (г/г) и достигла отметки 57,26 млрд руб. Основной причиной стала продовольственная инфляция в России и в мире. В условиях, когда компания вертикально интегрирована, она имеет колоссальное преимущество, так как практически полностью контролирует свои издержки", - отмечает аналитик "Финама" Артемий Шамшуков.

Важным фактором для дальнейшего роста финансовых показателей компании, по мнению эксперта, является продовольственная инфляция. В июне впервые за долгое время произошло снижение цен на продовольствие в мире по сравнению с маем на 2,5%. Снижение обусловлено главным образом восстановлением предложения, которое следует за восстановлением мировой экономики. В развитых странах темпы вакцинации значительно превышают показатели развивающихся стран, что позволяет первым быстрее вернуться к прежней жизни. Поэтому данное развитие событий, на взгляд аналитика, закономерно.

"Однако стоит помнить о том, что несмотря на обеспокоенность, главным образом в США, касательно растущей инфляции, Джером Пауэлл пока не собирается ужесточать ДКП. В этой связи возможно продолжение роста цен на продовольствие в дальнейшем, особенно в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Более того, согласно последним заявлениям представителей FAO, цены на продовольствие во всем мире будут расти и в 2022г. В этом контексте акции "РусАгро" все еще сохраняют привлекательность. Компания станет одним из бенефициаром тренда на повышение продовольственной инфляции. Наша целевая цена для бумаг "РусАгро" 1159 руб. за акцию с апсайдом 6,6% на горизонте следующих 10 месяцев", - пишет Шамшуков.

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