Акции Tesla в текущий момент привлекательны для краткосрочных спекулятивных покупок - BCS Express

Акции компании Tesla Inc. в настоящее время больше привлекательны для краткосрочных спекулятивных покупок c целью в районе $685 за штуку, чем для добавления в долгосрочный портфель, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Техническая картина пока сигнализирует в пользу локального роста котировок акций Tesla до диапазона $680-685 за штуку. Картина на недельном "таймфреме" смешанная. Сценарий падения может начать реализацию при пробое уровня $620. Целью для снижения может выступать уровень $580, - отмечает аналитик инвесткомпании. - В данный момент акции компании больше привлекательны для краткосрочных спекулятивных покупок c целью в районе $685, чем для добавления в долгосрочный портфель. В случае, если цена акций сможет преодолеть сопротивление в районе $700, то удержание позиций до диапазона $730-735 может оказаться рациональным решением. Вернуться к рассмотрению вопроса о приобретении акции Tesla для долгосрочного инвестирования стоит после того, как бумаги начнут демонстрировать динамику к индексу S&P 500 выше 200-дневной скользящей средней".

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