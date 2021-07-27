Рост рынка акций РФ сменился просадкой вслед за Европой, также забуксовала в росте нефть

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ после позитивного открытия развернулся вниз вслед за фондовой Европой и на фоне забуксовавшей в росте нефти; индекс МосБиржи не удержал рубеж 3750 пунктов, при этом динамика blue chips смешанная.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3745,19 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1598,27 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 73,8 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Производство Polymetal во II квартале 2021 года снизилось на 6% год к году, до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это произошло из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино, поясняет Polymetal. При этом по итогам полугодия производство составило 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, что лишь незначительно (на 1%) меньше, чем в первой половине прошлого года. Выручка Polymetal во II квартале за счет высоких цен на металлы увеличилась на 6% год к году, составив $681 млн. Выручка за I полугодие выросла на 12%, до $1,274 млрд.

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,4%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Электростанции ПАО "Интер РАО" в I полугодии увеличили производство электроэнергии на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии вырос на 14,7%, до 23,3 млн Гкал.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, азиатские рынки подросли, за исключением преобладающих продаж в Китае и Гонконге на внутренних факторах. Рынок акций РФ может утром просесть, хотя ситуация может довольно быстро исправиться.

В США надежды инвесторов связаны с отчетностями крупнейших IT-компаний, которые предоставят свои результаты за II квартал на текущей неделе. Кроме того, в свете распространения COVID-19-Delta Федрезерв США может применить более мягкую риторику, так как экономике может потребоваться поддержка на более длительном горизонте.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что фондовые площадки во вторник могут просесть перед заседанием ФРС США.

Индекс МосБиржи остается ниже восходящего канала от середины декабря прошлого года и пока даже не пытается в него вернуться. Последние две недели наблюдается серьезный, объемом $70-80 млн, отток средств нерезидентов из российских акций, что сдерживает внутренние попытки роста рынка.

Внешний фон утром во вторник вновь ухудшился, Европа и нефть возобновили снижение, однако основная угроза для российских акций исходит из США. Американский рынок растет безоткатно 5 сессий подряд, причем с обновлением исторических вершин. Индекс S&P 500 находится в середине восходящего канала, то есть ему есть пространство как для роста, так и для снижения. На заседании Федрезерва речи о повышении ставки не идет, но негатива могут добавить очередные заявления о необходимости начать сворачивать программу выкупа бумаг с рынка. В ожидании этого по Америке уже во вторник может начаться фиксация спекулятивной прибыли, что негативно отразится и на российском рынке.

Сценарий похода нефти Brent в район $80 за баррель откладывается как минимум до спада третьей волны коронавируса, а акции отечественных нефтяных компаний последнее время выглядят слабо, отмечает Антонов.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин также отмечает, что нефть Brent росла пять сессий подряд, за это время котировки выросли на 8,5%. Однако каких-то значимых событий на рынке нефти не появилось, мировые СМИ в качестве ключевого фактора ценообразования в первую очередь отмечают ситуацию с пандемией. Аналитики CNBC, отслеживающие данные о мобильности населения, по-прежнему уверены в высоком спросе на топливо. Ожидается, что мировые нефтяные рынки останутся в дефиците сырья, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу до конца года.

Однако в ближайшей перспективе импульс роста цен может приостановиться из-за ожиданий снижения импорта со стороны Китая. Ближайшая область сопротивления для Brent находится в районе $76-78 за баррель. Что касается потенциала для локальной коррекции, то поддержки по Brent сместились в район $70-71 за баррель, считает Карпунин.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,03-0,2%, обновив исторические максимумы в преддверии важных событий недели.

В центре внимания участников рынка также предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.

Эксперты Goldman Sachs ожидают существенного замедления экономического подъема в США в 2022 году, отмечая, что рост активности в сфере услуг ослабевает. Согласно прогнозу Goldman, экономика США вернется к трендовым темпам экономического роста - 1,5-2% - во втором полугодии следующего года. Также банк понизил прогнозы увеличения американского ВВП на III и IV кварталы текущего года на 1 процентный пункт - до 8,5% и 5% соответственно.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 2,5%, гонконгский Hang Seng упал на 4,6%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снижаются на 0,9-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены забуксовали в росте на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу распространения нового варианта коронавируса; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,48 за баррель (-0,03% и +0,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $71,82 за баррель (-0,1% и -0,2% в понедельник).

Быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением, отмечают эксперты.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,3%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,9%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,3%).

Электростанции En+ (MOEX: ENPG) Group (-0,7%) в I полугодии увеличили производство электроэнергии на 12% в годовом выражении, до 44 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка на ГЭС выросла на 15,3%, до 36,9 млрд кВт.ч.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,6%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+9,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,7%).

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,7%) по РСБУ в I полугодии 2021 г. выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,99 млрд руб., следует из отчета компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,73 млрд рублей (из них 2,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,69 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 923,93 млн рублей на акции "ММК").