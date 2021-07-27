Вероятно сохранение волатильности рубля на текущей неделе - "Локо-Инвест"

Вероятно сохранение волатильности рубля на текущей неделе, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Снижение рубля с самого начала торгов в понедельник на фоне внешнего негатива, вызванного китайским фактором, было несколько неожиданным. Но, как оказалось, более высокий курс USD/RUB вызвал повышенный интерес к продаже валюты со стороны экспортеров, а потом и спекулятивная часть рынка развернулась в сторону роста рубля. Отношение этой части инвесторов остается благосклонным, судя по дальнейшему увеличению чистого "лонга" в рубле с 11,9% до 16,4% от общего числа открытых позиций. Это также согласуется с дальнейшим ростом котировок длинных ОФЗ благодаря покупкам нерезидентов, воодушевленных четкой антиинфляционной позицией ЦБ в пятницу, - отмечает Полевой. - Помимо большого количества важных событий и западной статистики на текущей неделе, на рынке по-прежнему ожидаются потоки в связи с дивидендами и фактором окончания месяца. Все это сулит сохранение волатильности".

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