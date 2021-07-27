Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 86,9-87,8 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Рубль на открытии торгов во вторник, 27 июля, немного укрепляется к доллару и снижается к евро. Накануне отечественная валюта дешевела к евро и укреплялась к доллару вслед за динамикой мировых валют на рынке Forex: доллар снижался к евро и другим валютам на фоне слабых данных по американскому рынку недвижимости. Поддержку рублю оказывают относительно стабильные котировки нефти, которые хоть и снижались в понедельник из-за опасений последствий третьей волны пандемии, но динамика сокращения замедлилась. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $73,96 за баррель (-0,19%), цена контрактов на нефть марки WTI на сентябрь $71,63 (-0,61%). В течение дня рубль будет находиться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 86,9-87,8 руб./EUR1", - отмечает Бадьянов.

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