Возможно возобновление роста индекса Мосбиржи к 3800п во вторник - ПСБ

Возможно возобновление подъема индекса Мосбиржи к уровню 3800 пунктов в течение торговой сессии во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая не вполне однозначный внешний фон, складывающийся во вторник, индекс Мосбиржи может в начале торгов удерживаться у отметки 3750 пунктов. Ждем, что в течение дня индекс возобновит движение в направлении 3800 пунктов. Рассчитываем на сохранение спроса на "фишки" внутренних секторов, в первую очередь финансового", - указывает эксперт ПСБ.

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