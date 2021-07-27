Идея дня: акции ING и Nordea могут значительно вырасти в конце недели - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций европейский банков ING и Nordea могут значительно вырасти в конце недели, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"ЕЦБ объявил о смягчении ограничений на выплату дивидендов банков c 30 сентября. Nordea - входит в Global Top 10 - может показать значительный рост после прохождения стресс-тестирования в конце недели. Аналогичный рост может показать ING", - отмечается в комментарии экспертов инвестиционной платформы.

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