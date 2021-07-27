Вероятно закрепление доходности 10-летних ОФЗ ниже 7,0% в ближайшее время - ПСБ

Вероятно закрепление доходности 10-летних ОФЗ ниже 7,0% годовых в ближайшее время, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу сразу на 100 б.п. длинные ОФЗ растут в цене второй день подряд, констатирует эксперт. В понедельник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,94% годовых (минус 4 б.п.). Спрос на длинные ОФЗ также рос на фоне повышения нефтяных цен, поскольку текущая конъюнктура на сырьевом рынке способствует исполнению федерального бюджета с профицитом, отмечает Монастыршин.

Ближний участок кривой ОФЗ, напротив, продолжил дешеветь, отыгрывая ужесточение денежно-кредитной политики ЦБР, указывает аналитик ПСБ. Доходность 2-летних ОФЗ выросла до 6,81% годовых (+4 б.п.).

"Минфин РФ во вторник объявит параметры планируемых на среду размещений ОФЗ. Ожидаем, что предложение небольшого объема нового госдолга на ближайших аукционах при текущих ценах на нефть будет способствовать закреплению доходности 10-летних ОФЗ ниже 7,0% годовых", - указывает Монастыршин.

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