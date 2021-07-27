Утренние прогнозы: торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, нейтрально

По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, нейтрально. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

BCS Express (Василий Карпунин): "Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется. Ожидания в основном нейтральные. Ранее индекс отскочил от нижней границы тренда и сейчас остается в рамках восходящей тенденции, начавшейся в ноябре-декабре прошлого года. Среднесрочные цели находятся в районе 4000 пунктов. Об ухудшении картины можно будет говорить при спуске ниже 3685-3700 пунктов. Во вторник "Интер РАО" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал. Как правило, они не оказывает значительного влияния на котировки бумаг компании. Большую важность для холдинга представляет отчет по МСФО".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3740-3760 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3730, 3710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3780, 3790 пунктов. После близкого к нейтральному открытия Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Из-за роста нефти сегодня какое-то время лучше рынка может быть нефтянка, но увлекаться покупками не советуем. Сценарий похода нефти в район 80 долларов за баррель откладывается как минимум до спада третьей волны коронавируса, а акции отечественных нефтяных компаний последнее время выглядят слабо".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на нейтральное открытие рынка" .