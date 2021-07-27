Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- En+ опубликует операционные результаты;

- МВФ представит обновленный прогноз по росту мировой экономики;

- В США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, по ценам на рынке жилья, индекс уверенности потребителей и индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Ричмонда.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.