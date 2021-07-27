Вероятно укрепление рубля на текущей неделе - "Открытие Брокер"

Вероятно продолжение укрепления курса рубля к доллару на текущей неделе, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Рубль не только отыграл свои потери против доллара, но и смог укрепиться к концу торговой сессии в понедельник. Этому способствовали цены на нефть и общая слабость доллара на Forex. Также не будем забывать о налоговом периоде, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. На текущей неделе можно ожидать дальнейшего укрепления рубля". - отмечает эксперт в своем комментарии.

Кочетков также обращает внимание, что в среду Минфин будет проводить аукционы ОФЗ, которые покажут реальный настрой инвесторов. "По итогам пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в пятницу можно говорить о том, что текущее повышение может оказаться последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Соответственно, большого смысла в бегстве из ОФЗ уже нет. Поэтому инвесторы могут начать покупать долговые бумаги с большей уверенностью", - указывает аналитик.

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