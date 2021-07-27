Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник в районе 3740-3760 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник в районе 3740-3760 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3740-3760 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3730, 3710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3780, 3790 пунктов. После близкого к нейтральному открытия Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - указывает аналитик.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине дня способна оказать публикация большого количества значимых статистических показателей в США, полагает эксперт. Среди них, по его мнению, стоит обратить внимание на июньские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования (15:30 МСК) и июльское значение индекса потребительского доверия от CB (17:00 МСК).

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