Фондовые индексы США закрылись на новых рекордах

Фондовый рынок США умеренно вырос по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном растут. Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.

Фондовый рынок США умеренно вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд в преддверии насыщенной на события недели.

Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда американских компаний, включая технологических гигантов Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL), Facebook Inc. (SPB: FB) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT).

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA), отчитавшийся после закрытия рынка, завершил второй квартал 2021 года с рекордной прибылью, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В центре внимания участников рынка также предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.

Продажи новых домов в США в июне сократились на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 724 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 769 тыс.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 4% с объявленного ранее майского уровня - до 800 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 795 тыс., то есть на 3,4%.

Таким образом, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд и опустился до минимума с апреля прошлого года. На покупателей продолжают оказывать негативное влияние высокие цены на дома, что обусловлено продолжающимся подорожанием строительных материалов.

Эксперты Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. ожидают существенного замедления экономического подъема в США в 2022 году, отмечая, что рост активности в сфере услуг ослабевает.

Согласно прогнозу Goldman, экономика США вернется к трендовым темпам экономического роста - 1,5-2% - во втором полугодии следующего года.

Кроме того, банк понизил прогнозы увеличения американского ВВП на третий и четвертый кварталы текущего года на 1 процентный пункт - до 8,5% и 5% соответственно.

Котировки акций американского производителя электромобилей Lucid Motors Inc. подскочили на 10,6% в ходе дебютных торгов на фондовой бирже Nasdaq в понедельник. Компания на прошлой неделе завершила объединение со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Churchill Capital Corp IV (CCIV), о котором было объявлено в феврале.

Акции Hasbro Inc. (SPB: HAS) подорожали на 12,2%. Американский производитель детских игрушек сократил чистый убыток на 32% во втором квартале 2021 финансового года, причем результаты оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Lockheed Martin Corp. (SPB: LMT) снизилась на 3,3%. Американский военно-промышленный концерн во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 11,6%, однако скорректированный показатель немного не дотянул до прогнозов, тогда как выручка превзошла ожидания.

Бумаги Otis Worldwide Corp. прибавили в цене 0,6%. Производитель подъемного оборудования зафиксировал рост чистой прибыли на 45,5% во втором квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, компания повысила прогноз на текущий год.

Котировки ADR Tata Motors (SPB: TTM) на торгах в Нью-Йорке в понедельник выросли на 0,5%. Крупнейший индийский автопроизводитель сократил чистый убыток в первом финансовом квартале почти вдвое, однако результат оказался хуже прогноза аналитиков.

Рыночная стоимость Medallia Inc. увеличилась на 0,8%. Американский фонд инвестиций Thoma Bravo договорился о покупке компании, предоставляющей программное обеспечение (ПО) для оценки качества обслуживания клиентов, стоимость которой в рамках сделки оценивается в $6,4 млрд. В результате сделки Medallia станет частной компанией.

Котировки бумаг Aon Plc (SPB: AON) выросли на 8,2%, Willis Towers Watson (SPB: WLTW) Plc - упали на 9%. Страховые брокеры по обоюдному согласию отменили сделку по слиянию и прекратили судебные разбирательства с министерством юстиции США. О сделке первоначально было объявлено в марте прошлого года.

Капитализация американской PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) повысилась на 4,7% на торгах в понедельник. Поставщик продуктов и услуг для диагностики и медико-биологических исследований покупает компанию BioLegend, выпускающую антитела и реагенты для биомедицинских исследований, за $5,25 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 82,76 пункта (0,24%) и составил рекордные 35144,31 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 10,51 пункта (0,24%), поднявшись до рекордных 4422,3 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 3,72 пункта (0,03%) и составил рекордные 14840,71 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном растут, исключением являются рынки акций материкового Китая и Гонконга.

Позитивное влияние на рынки оказал, в том числе, подъем американского рынка акций до новых рекордов днем ранее, сообщает MarketWatch.

Между тем самым ожидаемым событием текущей недели является заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду.

Экономика Южной Кореи во втором квартале выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев и на 5,9% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, подъем второго оценивался в 6%, по данным Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК увеличился на 0,3%.

SK Hynix, один из ведущих мировых производителей чипов памяти, увеличил чистую прибыль во втором квартале на 57% - до 1,988 трлн вон ($1,72 млрд), что превысило ожидания экспертов. Между тем акции компании дешевеют на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,1%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК вырос на 0,4%.

В том числе существенно повышаются котировки акций производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (+4,5%) и Pacific Metals Co. (+2,7%), поставщика морской продукции Nippon Suisan Kaisha (+3,6%), авиакомпании ANA (+3,2%), ритейлера J.Front Retailing (+3%).

Также дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,5 %) и производителя потребительской электроники Sony (+0,8%).

Между тем падает рыночная стоимость интернет-компании Rakuten (-7,1%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 МСК поднялся на 0,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,9% и 1,7% соответственно.

В то же время китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК снизился на 0,35%, а гонконгский Hang Seng упал на 2,3%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций Alibaba Health Information Technology Ltd. (-16,8%), интернет-компаний Meituan (-15,8%) и Tencent Holdings (-6,7%), сети ресторанов Haidilao International Holding (-9,5%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-5,2%).

При этом повышается цена бумаг банка HSBC (+4,1%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+3,5%), нефтяной PetroChina Co. (+2,5%), автомобильной Geely Automobile Holdings (+2,1%).

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, при этом фьючерсы на Brent находятся недалеко от отметки $75 за баррель.

Поддержку рынку оказывают перспективы ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК во вторник составляет $74,81 за баррель, что на $0,31 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,4 (0,54%) - до $74,50 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,12 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,16 (0,2%) - до $71,91 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне ослабления доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В условиях снижения американской нацвалюты номинированные в долларах активы, включая фьючерсы на нефть, становятся более привлекательными для держателей валют, что подогревает к ним интерес, пишет S&P Global Platts.

Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки".