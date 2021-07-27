Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 27 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовый рынок США умеренно подрос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд в преддверии насыщенной на события недели. Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда американских компаний, включая технологических гигантов Alphabet, Amazon.com, Apple, Facebook и Microsoft. Американский производитель электромобилей Tesla, отчитавшийся после закрытия рынка, завершил второй квартал 2021 года с рекордной прибылью, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В центре внимания участников рынка также предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном растут, исключением являются рынки акций материкового Китая и Гонконга. Позитивное влияние на рынки оказал, в том числе, подъем американского рынка акций до новых рекордов днем ранее. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК снизился на 0,35%, а гонконгский Hang Seng упал на 2,3%.

Экономика Южной Кореи во втором квартале выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев и на 5,9% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, подъем второго оценивался в 6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК увеличился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,45%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 МСК поднялся на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть повышаются во вторник утром, при этом фьючерсы на Brent находятся недалеко от отметки $75 за баррель. Поддержку рынку оказывают перспективы ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $74,78 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,54% - до $74,50 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,07 за баррель, что на 0,22% выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,2% - до $71,91 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне ослабления доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы США. В условиях снижения американской нацвалюты номинированные в долларах активы, включая фьючерсы на нефть, становятся более привлекательными для держателей валют, что подогревает к ним интерес. Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса. Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,5 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,548 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (24-26 июля) 0,05%, поднявшись до 721,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,45%), "Почта России-001Р-10" (+0,44%) и "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-0,55%), "Газпром капитал БО-05" (-0,53%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Торговый дом Синтеком" 29 июля начнет размещение выпуска облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала, начиная с 11-го купона. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на 10 лет. Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) перенесло техразмещение 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,8% годовых. Изначально техразмещение было запланировано на 28 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года с выпуском 10-летних облигаций с 6-летней офертой объемом 5,5 млрд рублей. Ставка купона до оферты установлена на уровне 6,9% годовых.

ООО "Агронова-Л" выкупило по оферте по соглашению с владельцами облигации серии 001Р-01 в объеме 1 млрд рублей. Объем выпуска составляет 2,5 млрд рублей, таким образом, компания выкупила 40% выпуска. Цена приобретения составляла 100% от номинала. Выпуск сроком обращения 7 лет и объемом 2,5 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. Ставка 3-го купона - 9,5% годовых. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Бонды размещались в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей. Других облигаций компании в обращении нет.