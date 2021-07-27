Возможен рост котировок акций Сбербанка до 328 руб. - "Фридом Финанс"

Возможен рост котировок акций Сбербанка до уровня в 328 рублей за штуку, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

Котировки акций Сбербанка пробили наверх психологическую отметку в 300 рублей за бумагу, констатирует начальник управления операций на российском рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

Цена бумаги стала расти после публикации отчетности банков, отмечает он: совокупная прибыль сектора в первом полугодии составила 1,2 трлн руб., а прибыль Сбербанка по РСБУ достигла почти 600 млрд руб. Повышение ключевой ставки не оказывает значительного давления на чистые процентные доходы финансовых организаций.

"Ставки по ипотеке в ближайшее время не будут пересматриваться, хотя темпы роста рынка могут снизиться из-за повышения цен на жилье и сокращения объемов льготных кредитов. При этом на премиальных рынках (столичный регион, Санкт-Петербург), на которые приходится свыше 30% объема кредитов, спрос по-прежнему будет сохраняться на высоком уровне. Также мы не отмечаем рисков существенного охлаждения в сегментах корпоративного и розничного кредитования. Инфляционные ожидания населения повысились до 13,4%, а наблюдаемая инфляция составила 16,5%. На этом фоне спрос на кредиты останется высоким", - указывает Ващенко.

" Вскоре будет опубликована отчетность Сбербанка по МСФО за второй квартал. Мы не исключаем обновления котировками максимума после пересмотра прогнозов годовой прибыли в сторону повышения. Ближайшая цель по акциям - 328 рублей за бумагу", - отмечает аналитик "Фридом Финанс".

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