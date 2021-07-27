Возможна нейтральная динамика цены бумаг Ленты в краткосрочной перспективе - BCS Express

Возможна преимущественно нейтральная динамика котировок бумаг "Ленты" в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Вышедшие в понедельник операционные результаты за II квартал и финансовая отчетность по МСФО за I полугодие 2021 года "Ленты" оставили смешанные ожидания. Участникам рынка, как мы видим, результаты ритейлера не очень понравились. Выручка во II квартале упала на 0,2% г/г, а LFL-продажи - на 2,6%. Впрочем, замедление темпов роста выручки обусловлено высокой базой II квартала 2020 года, когда на фоне коронавируса изменилось потребительское поведение. По этой же причине ритейлер показал отрицательную динамику LFL-продаж. Ускорения выручки можно ожидать во II полугодии, когда компания закроет сделки по приобретению Billa и "Семья", - отмечает аналитик.

Доля онлайн-сегмента в продажах достигла 3,7% против 1,2% годом ранее.

"Долгосрочный взгляд на бумаги" Ленты умеренно позитивный, однако компании нужно доказывать инвесторам, что амбициозные планы по удвоению выручки к 2025 году постепенно реализовываются. В краткосрочной перспективе пока возможна преимущественно нейтральная динамика", - указывает Карпунин.

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