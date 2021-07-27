Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник нейтрально - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется. Ожидания в основном нейтральные. Ранее индекс отскочил от нижней границы тренда и сейчас остается в рамках восходящей тенденции, начавшейся в ноябре-декабре прошлого года. Среднесрочные цели находятся в районе 4000 пунктов. Об ухудшении картины можно будет говорить при спуске ниже 3685-3700 пунктов". - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что во вторник "Интер РАО" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал. "Как правило, они не оказывает значительного влияния на котировки бумаг компании. Большую важность для холдинга представляет отчет по МСФО", - указывает он.

En+ и Polymetal обнародуют операционные результаты за II квартал.

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