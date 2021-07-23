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23 июля 2021 года 19:31

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением из-за фиксации прибыли игроками после роста ставки ЦБ РФ

Москва. 23 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением из-за фиксации прибыли игроками перед выходными после решения Банка России резко повысить ключевую ставку, хотя внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent вечером стоила $73,7 за баррель).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3734,54 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1595,86 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоил 73,72 рубля (+0,02 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,5-0,9%, доллар подешевел на 0,35 рубля.

ЦБ РФ на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 100 б.п. впервые с 2014 года (до 6,5% годовых), при этом рынок ожидал роста на 75-100 б.п. ЦБ РФ дал новый сигнал по ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку с 26 июля и до конца 2021 года в диапазоне 6,5-7,1%.

Также ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%, повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,0-4,5% с 3,0-4,0%. На 2022 год ЦБ РФ понизил прогноз роста ВВП РФ до 2,0-3,0% с 2,5-3,5%, а прогноз на 2023 год был сохранен на уровне 2,0-3,0%.

Подешевели в пятницу акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, превентивное повышение ключевой ставки Банком России окажет поддержку курсу рубля, а также акциям российских компаний, ориентированных на внутренний рынок. В секторе розничной торговли интерес представляют бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY), Ozon, "Магнита" и X5. Помимо этого, сохраняется позитивный взгляд на акции компаний финансового сектора на фоне повышения ЦБ РФ прогноза роста ВВП РФ и вероятного окончания цикла повышения ключевой ставки.

Старший аналитик "Сбер Управление Активами" Владислав Данилов полагает, что решение ЦБ РФ по ключевой ставке оправдано с учетом повышенного инфляционного фона.

Риторика регулятора несколько изменилась. Если на предыдущем заседании ЦБ РФ дал сигнал о том, что существует необходимость повышения ставки на ближайших заседаниях, то на этот раз риторика была не такая жесткая: регулятор "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Учитывая, что регулятор существенно повысил прогноз по инфляции на 2021 год, то дальнейшее повышение ставки будет целесообразным, если инфляция останется выше данного прогноза и не будет показывать признаков замедления. Исходя из этого, можно ожидать сохранения ставки на уровне 6,5% в 2021 году.

На фоне такого решения регулятора основная реакция на российском рынке отмечалась в секторе гособлигаций - доходности "коротких" ОФЗ прибавили 4-8 б.п., средних и длинных - 2-3 б.п. В то же время, дальнейшего значительного роста доходностей не ожидается, поскольку такое решение регулятора во многом уже учитывалось рынком. Скорее будет стабилизация доходностей на текущих уровнях и постепенное их снижение к концу года по мере ослабевания инфляционных рисков, считает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, повышение ставки ЦБ РФ заставляет делать переоценку привлекательности доходности рынка акций РФ.

Между тем, внешний фон в пятницу оставался вполне позитивным - выросли индексы в Европе и США, на валютном рынке также присутствовали слабые признаки аппетита к риску. Из других новостей недели можно выделить договоренность США и ФРГ по "Северному потоку 2" и обещания Германии оказывать давление на РФ, если она будет использовать газ в качестве инструмента политического давления. В целом, это вполне позитивная новость, так как гарантирует достройку проекта, а остальные последствия - это дела отдаленного будущего.

Важным моментом в вышедшем отчете "Распадской" является цена реализации, которая продолжила уверенно расти. При этом в силу специфики внутреннего ценообразования и сохраняющихся высокими мировых цен на коксующийся уголь, в III квартале средневзвешенная цена реализации тонны концентрата "Распадской" может подрасти еще. В любом случае, сильные финансовые результаты компании по итогам I полугодия могут обещать солидные дивиденды.

Нефть завершает торговую неделю незначительным изменением цены, хотя еще в понедельник-вторник реакция рынка на рост заболеваемости COVID-19-Delta в мире была крайне негативной. Тем не менее, серия прогнозов от ведущих банков показала, что дефицит поставок сохраняется и запасы в мире продолжают снижаться. Общее убеждение состоит в том, что правительства уже не пойдут на меры тотального карантина. Вакцинация позволяет резко снизить число случаев госпитализации, а также летальных исходов течения болезни. Соответственно, при текущих уровнях вакцинации в развитых странах поводов для тотальных ограничений уже нет.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, уходящая неделя показала, что даже достаточно резкие и глубокие волны нисходящей коррекции на рынках продолжают выкупаться. Этому есть простое объяснение - сверхмягкая денежно-денежная политика в США и Европе в обозримом будущем не подвергается сомнению, обилие ликвидности на рынках не позволяет развиться сценарию каскадных распродаж. Поддерживать настроения в зоне оптимизма помогают и финансовые результаты компаний, выходящие в рамках сезона корпоративной отчетности в США за второй квартал

ЕЦБ на неделе подтвердил приверженность сверхмягкой ДКП на обозримую перспективу, указав на риски для экономического восстановления со стороны пандемии коронавируса и одновременно оценив всплеск инфляции как временное явление. На следующей неделе эстафетную палочку от европейского регулятора примет ФРС США. Заседание американского регулятора состоится 28 июля, что станет важнейшим событием конца июля. Как и в случае с ЕЦБ, неожиданностей в части ставок не предвидится, инвесторы будут прислушиваться к риторике представителей Федрезерва.

Если ФРС не даст повода для новой просадки в рисковых активах, возможен откат индекса доллара в направлении 92-92,5 пункта, что поддержит умеренный восходящий импульс в нефти и других commodities. При этом важными для нефтяных цен останутся данные по запасам топлива и буровой активности в США.

Российский рынок акций на будущей неделе продолжит исходить в своей динамике прежде всего из внешних ориентиров - общерыночного риск-аппетита, цен на нефть, геополитики. Рост ставки ЦБ РФ в теории представляется негативным сигналом для рынка акций, так как связан с увеличением долговой нагрузки и удорожанием заемных ресурсов. Тем не менее, вряд ли стоит ожидать существенного влияния подъема ключевой ставки на акции - базовым ориентиром для отечественных индексов продолжит служить внешняя конъюнктура, считает Бахтин.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (Япония не работает в связи с празднованием Дня здоровья и спорта и церемонией открытия Олимпийских игр, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,4%) и США (индекс S&P 500 вырос на 0,8% и превысил 4400 пунктов).

Негативное влияние на настроения инвесторов в Азии продолжает оказывать рост числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Это заставляет правительства вводить ограничительные меры, что может отрицательно сказаться на бизнесе и туризме. В частности, центральный банк Таиланда заявил, что новая волна пандемии приведет к падению экономики страны в этом году на 2%, в то время как ранее прогнозировался рост, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены в пятницу слабо корректируются после роста накануне, но цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,9 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $73,69 за баррель (-0,1% и +2,2% в четверг), августовская цена WTI - $71,71 за баррель (-0,3% и +2,3% накануне).

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-9,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,5%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+14,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10,4% и +5,4% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+8,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,5%).

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (+2%) сократило во II квартале 2021 года добычу угля на 21% по сравнению с I кварталом года, до 5,098 млн тонн, говорится в сообщении компании. Снижение добычи было вызвано в основном плановыми перемонтажами лав на шахте "Распадская" и шахте "Алардинская", также доработкой лавы на шахте "Осинниковская". Остальные шахты компании увеличили объем добычи в отчетном периоде.

Продажи угольного концентрата в прошлом квартале упали на 8%, до 3,428 млн тонн. Реализация концентрата снизилась из-за логистических отграничений поставок в направлении Дальнего Востока на фоне роста экспортных отгрузок и начала сезона ремонтных работ на сетях РЖД, отмечает компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,983 млрд рублей (из них 10,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,58 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,13 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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