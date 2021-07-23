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23 июля 2021 года 19:34

Рынок акций РФ на неделе опускался к уровням конца мая, после чего отыграл почти все потери

Рынок акций РФ на неделе опускался к уровням конца мая на фоне массового бегства от риска и обвала нефти (Brent локально падала ниже $68 за баррель) из-за роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти. Однако во второй половине недели рынки совершили бодрый отскок вверх (Brent отскочила выше $73,5), российские индексы отыграли большую часть потерь.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 15 по 21 июля составил $80 млн против $70 млн ранее (три недели оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $100 млн против $20 млн на прошлой неделе (шесть недель оттоков).

В период с 19 по 23 июля индекс МосБиржи снизился на 0,9% и составил 3734,54 пункта, индекс РТС потерял 0,5% и достиг 1595,86 пункта на фоне снижения доллара до 73,72 руб./$1 (-0,35 рубля) и подросшей сентябрьской нефти Brent до $73,69 за баррель (+0,5%).

Неделя на рынке акций РФ началась с рекордного за 4 месяца падения индексов из-за массовых распродаж активов по всему миру и обвала нефти (Brent упала к $69 за баррель) на фоне опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти. Индекс МосБиржи упал к 3693 пунктам, индекс РТС - ниже 1560 пунктов, при этом лидировали в откате "префы" "Сургутнефтегаза" (-15,5%) после отсечки дивидендов за 2020 год (6,72 рубля на акцию).

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа 2021 года страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Между тем, уже во вторник рынок акций РФ отскочил выше 3700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции (выросли индексы в Европе и США, нефть Brent отыграла отметку $69 за баррель) после нескольких дней снижения. Просели акции "Норникеля" (-0,5%) на фоне производственного отчета за второй квартал - ГМК произвела 548 тыс. тройских унций палладия (на 28% ниже предыдущего периода), производство платины упало до 134 тыс. унций (-27% за квартал). Снижение показателей объясняется временной приостановкой работы двух подземных рудников "Октябрьский" и "Таймырский" Норильского дивизиона после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Многие эксперты ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

На нефтяном рынке вечером во вторник Brent локально проваливалась к $67,4 за баррель, но с открытием американских бирж игроки разогрели котировки выше $69 за баррель. Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.

Во втором эшелоне выросли акции "Нижнекамскнефтехима" (+5,7%) и ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,2% и +4,5% "префы") на фоне известий, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий (основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез").

В среду рынок акций РФ продолжил восстановление вслед за внешними фондовыми площадками и раллирующей нефтью (Brent подскочила выше $72 за баррель) на фоне увеличения спроса на рисковые активы, при этом негативные данные Минэнерго США о росте запасов сырья игроки проигнорировали; индекс МосБиржи превысил 3720 пунктов, РТС подскочил в район 1590 пунктов.

Запасы нефти в США неделей ранее выросли на 2,11 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 4,5-6,7 млн.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+11,1%), ГК "Самолет" (+9,9%), ПАО "Белуга групп" (+7,6%).

Рынок акций РФ в четверг продолжил рост вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent поднялась в район $73 за баррель), индексы МосБиржи и РТС отыграли почти все потери начала недели (Мосбиржа превысила 3750 пунктов, РТС поднялся до 1600 пунктов). Лидерами роста в четверг выступили акции АФК "Система" (+3%) и бумаги металлургов, подогретые квартальными отчетами ММК (+2,3%) и НЛМК (+1,8%).

Поддержку акциям АФК "Система" оказали новости о приобретении холдингом 49% в уставном капитале крупной камчатской рыбодобывающей компании "Заря". Объем вылова красной рыбы ООО "Заря" составляет более 20 тыс. тонн в год, компания занимает долю примерно в 10% на рынке лососевых рыб Камчатки и долю 5% - в России.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо не стал менять ключевые ставки и объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро (регулятор сообщил, что темпы выкупа активов в рамках PEPP в текущем квартале будут увеличены по сравнению с началом года). ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, инфляция в еврозоне ускорилась, но ожидается, что это будет носить временный характер - в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти, но показатель будет снижаться в следующем году. По оценке Лагард, экономика еврозоны восстановилась во II квартале и может показать активный рост в III квартале.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 419 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения до 348-350 тыс.

В пятницу рост рынка акций РФ на фоне высокой нефти (Brent торговалась в районе $73,7 за баррель) днем забуксовал из-за фиксации прибыли в ряде бумаг с высокой капитализацией, при этом продолжился рост акций металлургов. Индекс МосБиржи к закрытию торгов просел в район 3734 пункта на фоне решения ЦБ РФ резко повысить ставку.

Давление на рынки в конце недели оказывали сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть и другие активы.

ЦБ РФ на заседании в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 6,5% годовых. При этом ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку с 26 июля и до конца 2021 года в диапазоне 6,5-7,1%.

Также ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на текущий год с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%, повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,0-4,5% с 3,0-4,0%. На 2022 год ЦБ РФ понизил прогноз роста ВВП РФ до 2,0-3,0% с 2,5-3,5%, а прогноз на 2023 год был сохранен на уровне 2,0-3,0%.

В период с 19 по 23 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели "префы" "Сургутнефтегаза" (-16%), акции "Мостотреста" (-4%) и "Юнипро" (-3%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+28%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+6%), "Трубной металлургической компании" (+5%).

Динамика рынка акций РФ в последнюю неделю июля будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире, а также решением Федрезерва США 28 июля по ключевой ставке и прогнозами по дальнейшей монетарной политике. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3680-3800 пунктов, для индекса РТС - 1550-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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