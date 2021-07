Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли на фоне снижения базовых процентных ставок

Москва. 23 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели немного подросли на фоне снижения базовых процентных ставок; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. При этом изменения суверенных спредов к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) в целом оказались незначительными.

Тенденция к ценовому росту как в секторе отечественных евробондов, так и на рынке американских казначейских обязательств сформировалась в первый же торговый день недели на фоне возросших опасений негативного влияния новой волны заболеваемости COVID-19 на мировую экономику. Процентные ставки US Treasuries срочностью от 5 до 30 лет снизились за день в среднем на 10 базисных пунктов. Вместе с тем такое резкое снижение доходности базовых активов вызвало лишь небольшое позитивное ценовое движение в секторе отечественных евробондов. Покупки на рынке были, но довольно скромные, и причина тому - отсутствие в должном количестве иностранных инвесторов, способных поднять котировки и соответственно снизить доходности пропорционально базовым активам.

Во вторник рост котировок российских еврооблигаций продолжился вслед за позитивной ценовой динамикой базовых активов. Доходность как десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году, так и самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году опустилась за день на 2 базисных пункта, до 2,45% и 3,61% годовых, соответственно. Такая конъюнктура рынка была обусловлена продолжившимся снижением процентных ставок US Treasuries, в частности, доходность десятилетних обязательств американского Казначейства снизилась 20 июля пятый день подряд, опустившись тем самым до февральских минимумов (1,16-1,17% годовых). При этом евробонды европейских стран также снизились в доходности, в частности, процентные ставки десятилетних бумаг потеряли за день 1-4 базисных пункта. Все это было следствием изменившихся у глобальных инвесторов ожиданий по срокам ужесточения монетарной политики мировыми центробанками в условиях активного распространения новых штаммов COVID-19 во многих странах мира.

После недельного падения процентных ставок на рынке US Treasuries 21 июля котировки базовых активов развернулись вниз в рамках коррекции, что вызвало плавное снижение цен и российских евробондов. При этом активность торгов возросла по сравнению с предыдущими днями, что говорило о некоторой активизации продавцов. Практически целый день наблюдался рост доходностей US Treasuries, особенно в сегменте от 5 до 30 лет, где рост процентных ставок составил 3-6 базисных пунктов. Это соответственно стимулировало продажи облигаций развивающихся стран, в том числе и России. Но в целом ситуация была относительно спокойной, так как агрессивных продаж на рынке не было, а снижение котировок что US Treasuries, что российских бумаг происходило синхронно и никакого расширения суверенных спредов не было.

В четверг рынок российских еврооблигаций лег в боковой дрейф в ожидании новых сильных драйверов, способных вызвать движение в ту или иную сторону. При этом в секторе базовых активов также не сформировалось ярко выпаженной динамики.

В последний день недели ситуация на рынке как базовых активов, так и в секторе отечественных евробондов не претерпела существенных изменений; колебания котировок, как и днем ранее, были незначительными и не выходили за рамки бокового диапазона. При этом валютные гособлигации РФ слабо отреагировали на объявленное в пятницу решение Банка России поднять ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,18% - до 135,19% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 3,56% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,23%, до 130,18% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 пункта и составил 207,5 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году не изменились в цене за пять дней - 127,14% от номинала (доходность, как и неделей ранее, составила 3,625% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году поднялся в цене за неделю на 0,13%, подорожав до 112,15% от номинала (доходность опустилась по сравнению с предыдущей неделей на 3 базисных пункта, до 2,055% годовых), а бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,17%, до 114,04% от номинала (их доходность упала на 5 базисных пунктов, до 1,71% годовых).

Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,04% и составила 115,16% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 2 пункта и 23 июля составил 149 базисных пунктов). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году также слегка снизился в цене - на 0,02%, до 108,74% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 0,5 пункта, составив 58,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Банк России, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем некоторую поддержку евробондам России будут оказывать все еще высокие мировые цены на нефть, несмотря на их небольшую отрицательную коррекцию.