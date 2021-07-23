Решение ЦБ РФ по ставке не окажет значимого влияния на инфляцию - ИКСИ

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5%, не окажет значимого влияния на инфляцию, прежде всего по той причине, что текущие факторы инфляции в основном лежат вне сферы влияния центрального банка, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

"Очевидно, что цены на широкий спектр потребительских товаров, от овощей до канцтоваров, выросли в последние месяцы совсем не вследствие существенного расширения спроса на них, тем более имеющего монетарную природу. Восстановление экономики уже пошло на спад, и активное сдерживание спроса через денежно-кредитную политику не столько поможет "укротить" инфляцию, сколько будет препятствовать росту деловой активности", - подчеркивает эксперт.

По мнению Заверского, всегда важно различать инфляцию как постоянный темп роста цен и временный всплеск цен, вызванный пусть и сильными, но разовыми факторами. Многие центральные банки поэтому сейчас предпочитают занять выжидательную позицию, обеспечив мягкими денежно-кредитными условиями больший простор для оживления экономики, стараясь не загубить его быстрыми и жёсткими действиями. Банк России же выбрал иную стратегию, которая, к сожалению, не приводит ни к заметному снижению инфляции, ни к росту макроэкономической стабильности, ни к повышению доверия у проводимой регулятором политике.

Ещё один момент, внушающий эксперту беспокойство - это акцентированное стремление Банка России обеспечить перебалансировку сбережений населения в пользу банков, повышая привлекательность банковских депозитов. Вместе с тем, потенциал развития финансовых рынков остается в значительной степени нереализованным, а жестко зарегулированная банковская система не справляется с обеспечением доступных и долгосрочных финансовых ресурсов для бизнеса. Одновременно Банк России призывает и к проведению более жёсткой бюджетной политики. В этих условиях неудивительно, что прогнозируемые темпы экономического роста с каждым годом снижаются, считает Заверский.

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