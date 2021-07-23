"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб., что предполагает потенциал роста 7,1% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Ключевой проблемой российских компаний, конечно, является соглашение ОПЕК+. К маю 2022 года, по словам вице-премьера Александра Новака, Россия вернется к доковидному уровню добычи нефти, - пишут эксперты "Финама". - Однако в первом квартале текущего года добыча ЖУВ российских нефтяников все еще была снижена на 5-20% год к году. Что более печально, сделка по сокращению добычи была продлена до конца 2022г, и есть высокая вероятность, что без ОПЕК+ рынок нефти не сможет существовать в обозримом будущем. На этом фоне большинство российских нефтяников пока что отказались от долгосрочных планов по росту добычи нефти, что, конечно, снижает их потенциал. Исключением из данной тенденции стала "Роснефть".

Аналитики отмечают, что добыча на мега-проекте "Восток Ойл" должна начаться только в 2024-2025гг, но уже сейчас понятно, что проект будет реализован в любом сценарии. Дело в том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин уже анонсировал, что "Восток Ойл" поможет наращивать ВВП РФ на 2% ежегодно и поспособствует заполнению Северного морского пути. Иначе говоря, "Восток Ойл" стал стратегическим для России проектом.

"На этом фоне "Роснефть" смогла получить для проекта ряд налоговых льгот объемом порядка 60-70 млрд рублей в год, что делает его рентабельным даже при низких ценах на нефть. Среди ключевых параметров "Восток Ойла" стоит выделить добычу в 2 млн баррелей в сутки к 2030г, высокое качество нефти (премия за которую, по словам Сечина, может достигать $11 за баррель) и объем капитальных затрат в 10-11 трлн рублей. Также на более долгосрочном горизонте проект может включить производство СПГ", - указывают эксперты "Финама".

Обращают они внимание и на то, что "Роснефть" планирует постепенно продавать доли в "Восток Ойле" вплоть до 50%, чтобы потратить вырученные средства на капитальные затраты. Уже сейчас российский нефтяник продал 10% нефтетрейдеру Trafigura и 5% консорциуму из компаний Vitol и Mercantile&Maritime. Первая сделка прошла по оценке 70 млрд евро. Для сравнения, текущая капитализация "Роснефти" составляет около 66,4 млрд евро.

"Мы полагаем, что рынок все еще не до конца включил "Восток Ойл" в оценку "Роснефти", и рекомендуем "покупать" ее акции с целевой ценой 590,8 рубля и апсайдом 7,1%. При этом в ближайшее время мы планируем пересмотреть целевую цену по акциям "Роснефти" в сторону повышения, чтобы учесть рост цен на нефть и перспективы проекта "Восток Ойл", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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