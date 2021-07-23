Акции NVIDIA, Qualcomm и Merck интересны для покупки - BCS Express

Акции NVIDIA, Qualcomm и Merck наиболее интересны для покупки среди голубых фишек США, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Консенсус на рынке сводится к тому, что большинство качественных бумаг перегрето, а те, что недооценены, имеют повышенные риски. Однако все еще немало компаний на рынке США сохраняют двузначные прогнозы по росту на ближайшие месяцы. Среди наиболее крупных корпораций (от $50 млрд), входящих в индекс S&P 500 и имеющих при этом высокие ценовые таргеты (более +20%), на текущий момент перспективно смотрятся три компании: NVIDIA Corp., Qualcomm Inc. и Merck & Co. У них оптимальное соотношение высокой рентабельности, динамики прибыли и растущего тренда в акциях. Средние целевые значения по этим бумагам составляют сейчас от 20% до 22%", - отмечает Емельянов.

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