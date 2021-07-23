Газпромбанк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Segezha с целевой ценой 11,5 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале эксперта инвестбанка Игоря Гончарова.

"Мы считаем снижение акций Segezha Group на 9% с момента их размещения в апреле чрезмерной реакцией на решение компании не выплачивать дивиденды за 2020г, которые, вероятно, будут заменены промежуточными дивидендами за 2021г. Хорошие результаты компании за 1К21 (OIBDA выросла более чем на 90% г/г) подкрепляют наши прогнозы на 2021г (мы ожидаем роста OIBDA за год более чем на 40% г/г ), а показатели компании за 2К21 и решение о выплате дивидендов в 2П21, на наш взгляд, послужат катализаторами для роста ее акций", - указывает аналитик банка.

Эксперт Газпромбанка сохраняет позитивный взгляд на акции Segezha с целевой ценой 11,5 руб. за акцию и рекомендацией "лучше рынка". По его мнению, Segezha сочетает значительный рост OIBDA с разумной увеличивающейся дивидендной доходностью, которая к 2025-2026гг должна приблизиться к двузначному уровню.

"Мы полагаем, что к 2025г OIBDA компании почти удвоится (по сравнению с 2020г) за счет реализации корпоративного портфеля инвестиционных проектов и повышения цен на основную продукцию, - прогнозирует Гончаров. - Увеличение дивидендных выплат может оказаться еще более значительным: с ~4% в 2021г до более чем 10% в 2026г (исходя из свободного денежного потока за 2025г)".

Аналитик полагает, что результаты за 2К21 укажут на стабильный быстрый рост OIBDA на фоне сильных рыночных фундаментальных индикаторов. Исходя из того, что компания неоднократно подтверждала намерение придерживаться текущей дивидендной политики, эксперт считает, что Segezha выплатит промежуточные дивиденды за 2021г в размере около 4,5 млрд руб. (т.е. не меньше прошлогодних выплат), что подразумевает дивидендную доходность около 4%.

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